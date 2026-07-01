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Булыкин: игроки сборной Норвегии обязательно выпьют, если пройдут Бразилию на ЧМ-2026

Булыкин: игроки сборной Норвегии обязательно выпьют, если пройдут Бразилию на ЧМ-2026
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на речь главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена после выхода в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Скандинавской команде предстоит сыграть с Бразилией 5 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обычно после выигранных матчей дают отдохнуть. Это очень мотивирует футболистов. Они могут психологически и физически расслабиться. Такие слова главного тренера заряжают. Мало кто себе позволяет неуважительно относиться к сопернику. Обычно все мотивируют свою команду, но всегда уважают соперника. Наоборот, слова главного тренера Норвегии зарядят команду на матч с Бразилией.

Они и так уже хорошо сыграли и выполнили план. На следующую игру надо зарядиться и показать себя с лучшей стороны. Футболисты сами знают, сколько надо выпить, чтобы быть в форме. Тем более они будут играть против сборной Бразилии. Если выиграют, конечно, это будет чудо. До следующей игры пить много нельзя, но такой результат обязательно можно будет отменить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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