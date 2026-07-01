«Зенит» победил «Динамо» из Махачкалы в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Зенитом» и «Динамо» из Махачкалы. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Полузащитник санкт-петербургской команды Вендел забил первый мяч в игре на третьей минуте. Нападающий Густаво Мантуан на 85-й минуте удвоил преимущество команды хозяев, успешно реализовав 11-метровый удар.

В июле в Санкт‑Петербурге «Зенит» проведёт ещё три товарищеских матча. Сине-бело-голубые сыграют с «Химнасией» (Ла‑Плата) 5 июля, с «Нефтчи» (Фергана) — 8 июля, а 12 июля встретятся с «Црвеной Звездой».

Санкт-петербургский «Зенит» — чемпион России по футболу сезона-2025/2026. Команда выиграла золото в матче заключительного, 30-го тура, Мир Российской премьер-лиги (РПЛ), победив «Ростов» со счётом 1:0.