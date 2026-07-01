Са обратился к болельщикам «Краснодара» после ухода из клуба

Бразильский нападающий Виктор Са записал обращение к болельщикам «Краснодара» после ухода из клуба. Сегодня, 1 июля, пресс-служба чёрно-зелёных сообщила о расставании с футболистом в связи с истечением срока действия контракта.

«Привет, болельщики «Краснодара»! Сегодня записываю это видео, чтобы попрощаться с вами и прежде всего поблагодарить за эти годы, которые мы провели вместе. Это были два с половиной года большой работы, борьбы и, самое главное, великого титула, который, уверен, навсегда останется в истории нашего клуба.

Спасибо вам. Для меня было огромной честью представлять этот клуб и этот город. Все знают, насколько я был счастлив здесь. От всего сердца благодарю вас. Надеюсь, что смог хотя бы немного отплатить вам за вашу поддержку своей игрой на поле.

Также хочу поблагодарить весь клуб: моих партнёров по команде, сотрудников, президента, руководство и тренерский штаб — за всё, что вы сделали для меня. Теперь я буду далеко, но всегда буду болеть за вас. Спасибо за всё. Обнимаю и крепко целую каждого», — сказал Са в видео, опубликованном в телеграм-канале «Краснодара».