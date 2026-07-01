Марсело Бьелса высказался об ошибках вратаря Уругвая Муслеры на ЧМ-2026

Бывший тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался об ошибках вратаря команды Фернандо Муслеры на чемпионате мира по футболу — 2026. Решения голкипера трижды привели к голу в ворота его команды на групповом этапе турнира, также он был заменён после первого тайма во встрече с Испанией (0:1). Южноамериканская команда заняла третье место в группе и вылетела с турнира.

«Накануне [матча с Испанией] у Муслеры была температура 38,1°C, и я, конечно, об этом знал. В день матча у него не было температуры, он был готов играть. У него не было никаких болей, он был в отличной форме. То же самое произошло с Феде Виньясом, но он сказал врачу, что ему плохо, но он может играть. В той ситуации я решил не выпускать его на поле.

О величии Муслеры говорит то, что он никогда не ссылался на влияние своих ошибок на моральный дух команды. Муслера сказал мне, что он был так расстроен ошибкой, наверняка связывая её с предыдущими ситуациями, что предпочёл прекратить игру, потому что команда была в состоянии бороться, а он был не в лучшей форме. Считаю это невероятно великодушным и бескорыстным поступком. Учитывая это, если бы у него были хоть малейшие сомнения в том, что он может играть, он бы мне сказал», — приводит слова Бьелсы издание AS.