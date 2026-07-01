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Деклан Райс: у Англии лучшие в истории исполнители пенальти

Деклан Райс: у Англии лучшие в истории исполнители пенальти
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс заявил, что в данный момент у национальной команды лучший состав исполнителей пенальти за всю историю.

«Глядя на эту команду сейчас, думаю, что, пожалуй, лучшей команды по исполнению пенальти, которая когда-либо была у Англии, просто не найти: Гарри Кейн, Айван Тони, Маркус Рашфорд, Энтони Гордон, Букайо Сака, Джуд Беллингем. Никогда не был лучшим исполнителем пенальти, но после пенальти в финале Лиги чемпионов, никогда не чувствовал себя настолько уверенно», — приводит слова Райса ESPN.

В 1/16 финала англичане сыграют со сборной ДР Конго. Встреча состоится сегодня, 1 июля. Начало игры — в 19:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
1-й тайм
0 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'    

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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