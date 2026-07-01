Деклан Райс: у Англии лучшие в истории исполнители пенальти

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс заявил, что в данный момент у национальной команды лучший состав исполнителей пенальти за всю историю.

«Глядя на эту команду сейчас, думаю, что, пожалуй, лучшей команды по исполнению пенальти, которая когда-либо была у Англии, просто не найти: Гарри Кейн, Айван Тони, Маркус Рашфорд, Энтони Гордон, Букайо Сака, Джуд Беллингем. Никогда не был лучшим исполнителем пенальти, но после пенальти в финале Лиги чемпионов, никогда не чувствовал себя настолько уверенно», — приводит слова Райса ESPN.

В 1/16 финала англичане сыграют со сборной ДР Конго. Встреча состоится сегодня, 1 июля. Начало игры — в 19:00 мск.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.