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Аршавин: Монтес в сборной Мексики выглядит намного сильнее, чем в «Локомотиве»

Аршавин: Монтес в сборной Мексики выглядит намного сильнее, чем в «Локомотиве»
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру защитника «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса. Аршавин отметил, что в матчах за национальную команду Монтес демонстрирует более уверенную игру по сравнению с выступлениями за московский клуб.

Сборная Мексики одержала победу над Эквадором (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Монтес вышел на поле с капитанской повязкой и отыграл весь матч. В следующем раунде мексиканцы встретятся с победителем пары Англия — ДР Конго.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

«Монтес играет в сборной Мексики важную роль. Он капитан, главный ответственный. Если бы команда много пропускала, мы бы его винили. В сборной Мексики он выглядит намного сильнее, чем в «Локомотиве». Если бы я не знал, что он играет в московской команде, я бы сказал: «Крутой защитник. Хорошо бы, если бы он играл в РПЛ». Но когда иногда вижу Монтеса в «Локомотиве», думаю: «Как его взяли?» — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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