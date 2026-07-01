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Гендиректор «Факела» отреагировал на предложение фаната подписать Артёма Дзюбу

Гендиректор «Факела» отреагировал на предложение фаната подписать Артёма Дзюбу
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Генеральный директор воронежского «Факела» Дмитрий Кондратов высказался о работе команды на трансферном рынке после возвращения в Мир Российскую Премьер-Лигу, а также отреагировал на предложение фаната команды подписать нападающего Артёма Дзюбу.

— Рассматриваются ли сейчас в трансферах на вход легионеры, и на какой рынок (балканский, латиноамериканский или африканский, например) делается наибольший акцент?
— Мы смотрим разные варианты исходя из очень ограниченного времени и возможностей…

— Ждём Дзюбу.
— Хорошо, что это утверждение, а не вопрос, — ответил Дмитрий Кондратов в комментариях под публикацией в своём телеграм-канале.

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