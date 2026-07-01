«Спартак» объявил о продлении контракта с Александром Довбней

Московский «Спартак» продлил контракт с 39-летним голкипером команды Александром Довбней.

«Спартак» и вратарь продлили соглашение ещё на один год. Александр присоединился к красно-белым летом 2024-го. Новый сезон станет для него третьим в команде! Желаем Довбне достичь новых побед со «Спартаком», — сообщает телеграм-канал «Спартака».

Напомним, в июле 2024 года в возрасте 37 лет Александр Довбня перешёл из ярославского «Шинника» в «Спартак», подписав контракт на правах свободного агента. С тех пор он сыграл за красно-белых лишь 19 минут в рамках одного матча.

В минувшем сезоне «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России.