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«Хочу сыграть Джеймса Бонда». Джуд Беллингем — о планах вне футбола

«Хочу сыграть Джеймса Бонда». Джуд Беллингем — о планах вне футбола
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, чем хотел бы заниматься помимо футбола.

«Меня часто спрашивали: «Чем ещё ты хотел бы заниматься, кроме футбола?». Я не придавал этому большого значения, если всерьёз задуматься, ответ всегда один — сняться в кино.

Моя мечта — сыграть Джеймса Бонда. Я пересмотрел все фильмы с Шоном Коннери и Роджером Муром — ни одну ленту не пропустил. Серия про Бонда мне очень нравится. Честно говоря, я был бы счастлив воплотить этого героя на экране», — приводит слова Беллингема The Telegraph.

В данный момент сборная Англии проводит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с командой ДР Конго. На момент написания новости африканская команда ведёт в счёте — 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
1-й тайм
0 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'    
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