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Англия пропустила гол в матче ЧМ с ДР Конго после первого удара в створ в ближний угол

Англия пропустила гол в матче ЧМ с ДР Конго после первого удара в створ в ближний угол
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Сборная Англии пропустила гол после первого же удара в створ в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с ДР Конго. Голкипер «трёх львов» Джордан Пикфорд не смог отразить удар в ближний для себя угол. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче — 1:0 в пользу африканской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
1-й тайм
0 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'    

Сборная Англии стала первой в группе L с семью очками. Команда одержала победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0). Сборная ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе К, набрав четыре очка в играх с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).

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