Оливер Гласнер возглавил «Ноттингем Форест» — BBC

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер занял пост главного тренера «Ноттингем Форест». Об этом сообщает BBC Sport.

По данным источника, Гласнеру разрешат привести в клуб ключевых людей из своего штаба в «Кристал Пэлас». Кроме того, специалисту пообещали, что он будет участвовать в принятии решений по трансферам.

Напомним, предыдущий тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра был отправлен в отставку. Он возглавлял клуб с февраля 2026 года. Под его руководством «лесники» дошли до полуфинала Лиги Европы, а также смогли сохранить место в английской Премьер-лиге.

В минувшем сезоне «Ноттингем Форест» финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы АПЛ.