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Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — ДР Конго: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — ДР Конго: голы, передачи, карточки
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Нападающий Гарри Кейн в составе сборной Англии принял участие в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой ДР Конго. Встреча завершилась победой англичан со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

Гарри Кейн провёл на поле весь матч. Он забил два мяча: сначала сравнял счёт на 75‑й минуте, а затем вывел сборную Англии вперёд на 86‑й минуте. Форвард не получил ни одного предупреждения в игре.

На счету Кейна теперь 13 мячей на чемпионатах мира.

Гарри Кейн Подробнее

В 1/8 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Мексикой 6 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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