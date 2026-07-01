Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такие трансферы не совершаются спонтанно». Член правления «Баварии» Эберль — о Сайбари

«Такие трансферы не совершаются спонтанно». Член правления «Баварии» Эберль — о Сайбари
Комментарии

Член правления мюнхенской «Баварии» по спортивным вопросам Макс Эберль прокомментировал трансфер атакующего полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари. О переходе лучшего бомбардира сборной Марокко немецкий клуб объявил в среду, 1 июля.

«Рады, что заполучили Исмаэля Сайбари, одного из самых ярких атакующих футболистов чемпионата мира. Такие трансферы не совершаются спонтанно, это результат долгосрочного планирования.

Ключевым фактором стало, что мы с самого начала ясно обозначили свою позицию, потому что знали о талантах Исмаэля и с самого начала могли показать ему перспективы в нашем клубе. Исмаэль Сайбари привнесёт дополнительное качество и непредсказуемость в нашу атакующую игру», — приводит слова Эберля официальный сайт «Баварии».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Рекордные траты «Милана» и «Тоттенхэма», сериал «Спартака». Трансферы и слухи за 24 часа
Рекордные траты «Милана» и «Тоттенхэма», сериал «Спартака». Трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android