«Такие трансферы не совершаются спонтанно». Член правления «Баварии» Эберль — о Сайбари

Член правления мюнхенской «Баварии» по спортивным вопросам Макс Эберль прокомментировал трансфер атакующего полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари. О переходе лучшего бомбардира сборной Марокко немецкий клуб объявил в среду, 1 июля.

«Рады, что заполучили Исмаэля Сайбари, одного из самых ярких атакующих футболистов чемпионата мира. Такие трансферы не совершаются спонтанно, это результат долгосрочного планирования.

Ключевым фактором стало, что мы с самого начала ясно обозначили свою позицию, потому что знали о талантах Исмаэля и с самого начала могли показать ему перспективы в нашем клубе. Исмаэль Сайбари привнесёт дополнительное качество и непредсказуемость в нашу атакующую игру», — приводит слова Эберля официальный сайт «Баварии».