Фото: неназначенный пенальти на Кейне в матче Англия — ДР Конго на ЧМ-2026

Арбитр Адхам Махадме принял решение не назначать пенальти после столкновения нападающего Гарри Кейна и голкипера Лионеля Мпаси-Нзо в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и ДР Конго. Игра проходит в эти минуты, счёт — 1:0 в пользу африканской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Англии стала первой в группе L с семью очками. Команда одержала победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0). Сборная ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе К, набрав четыре очка в играх с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).