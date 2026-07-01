«Рубин» продлил контракт с голкипером Артуром Нигматуллиным до лета 2027 года

Казанский «Рубин» продлил контракт с голкипером Артуром Нигматуллиным. Новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2027 года, сообщает пресс-служба клуба.

Нигматуллин выступает за казанскую команду с 2024 года. Ранее вратарь играл за ПФК ЦСКА, «Мордовию» (Саранск), «Урал» (Екатеринбург), «Химки» (Московская обл.), «Волгу» (Нижний Новгород), «Тосно» (Ленинградская обл.), «Амкар» (Пермь), «Арсенал» (Тула) и «Пари НН» (Нижний Новгород).

Всего Нигматуллин провёл за «Рубин» 14 матчей, в которых пропустил 20 мячей. В двух играх голкипер отыграл «на ноль». По итогам минувшего сезона «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 30 встречах.