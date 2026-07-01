«Эйфория». Мостовой — о разрешении тренера Норвегии игрокам пить две недели после ЧМ-2026

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на речь главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена после победы над Кот-д'Ивуаром (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Общаясь с командой, специалист заявил, что никто не будет смотреть на игроков косо, «если они будут бухать две недели».

«В Европе было много таких случаев, где я поиграл больше 15 лет. Разрешалось многое. С уважением отношусь к главному тренеру сборной Норвегии Сольбаккену. У него останавливалось сердце, когда он был молодым футболистом. Теперь посмотрим, как сыграют с Бразилией. То, что он разрешил игрокам пить две недели, это эйфория.

Также Анчелотти может сказать в ответ: «Мы за вами пришли и ждём, сладкие». Чего мы только не видели в футболе. Бывало, и в раздевалке стояли пиво, шампанское и вино. Люди, когда выигрывают, неделями пьют. Когда команда выигрывает Лигу чемпионов или чемпионат, многие подшофе. И у нас такое было», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.