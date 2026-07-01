Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эйфория». Мостовой — о разрешении тренера Норвегии игрокам пить две недели после ЧМ-2026

«Эйфория». Мостовой — о разрешении тренера Норвегии игрокам пить две недели после ЧМ-2026
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на речь главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена после победы над Кот-д'Ивуаром (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Общаясь с командой, специалист заявил, что никто не будет смотреть на игроков косо, «если они будут бухать две недели».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Нуса – 39'     1:1 Диалло – 74'     1:2 Холанд – 86'    

«В Европе было много таких случаев, где я поиграл больше 15 лет. Разрешалось многое. С уважением отношусь к главному тренеру сборной Норвегии Сольбаккену. У него останавливалось сердце, когда он был молодым футболистом. Теперь посмотрим, как сыграют с Бразилией. То, что он разрешил игрокам пить две недели, это эйфория.

Также Анчелотти может сказать в ответ: «Мы за вами пришли и ждём, сладкие». Чего мы только не видели в футболе. Бывало, и в раздевалке стояли пиво, шампанское и вино. Люди, когда выигрывают, неделями пьют. Когда команда выигрывает Лигу чемпионов или чемпионат, многие подшофе. И у нас такое было», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Пятый гол Холанда на ЧМ — и Норвегия в 1/8 финала! Хотя он даже нормально не попал по мячу
Пятый гол Холанда на ЧМ — и Норвегия в 1/8 финала! Хотя он даже нормально не попал по мячу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android