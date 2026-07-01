Англия нанесла первый удар на 30-й минуте матча – это худший показатель в истории ЧМ

Сборная Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу – 2026 с ДР Конго нанесла свой первый удар по воротам соперника только на 30-й минуте. Это самый поздний первый удар национальной команды в матче чемпионата мира за время сбора статистики (с 1966 года), сообщает Opta.

На момент написания новости счёт 1:0 в пользу ДР Конго.

По итогам первого тайма африканцы ведут в счёте. На седьмой минуте полузащитник Брайан Сипенга вывел сборную ДР Конго вперёд.

Сборная Англии стала первой в группе L с семью очками. Сборная ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе К, набрав четыре очка.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.