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Англия нанесла первый удар на 30-й минуте матча – это худший показатель в истории ЧМ

Англия нанесла первый удар на 30-й минуте матча – это худший показатель в истории ЧМ
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Сборная Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу – 2026 с ДР Конго нанесла свой первый удар по воротам соперника только на 30-й минуте. Это самый поздний первый удар национальной команды в матче чемпионата мира за время сбора статистики (с 1966 года), сообщает Opta.

На момент написания новости счёт 1:0 в пользу ДР Конго.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

По итогам первого тайма африканцы ведут в счёте. На седьмой минуте полузащитник Брайан Сипенга вывел сборную ДР Конго вперёд.

Сборная Англии стала первой в группе L с семью очками. Сборная ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе К, набрав четыре очка.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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