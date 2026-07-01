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«Спартак» показал встречу Срджана Бабича и Неманьи Видича

«Спартак» показал встречу Срджана Бабича и Неманьи Видича
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Сербский защитник московского «Спартак» Срджан Бабич встретился с соотечественником и бывшим футболистом красно-белых Неманьей Видичем.

«Вот это встреча! Срджан Бабич и Неманья Видич. Наши глыбы [эмоджи сербского флага]», — сообщает телеграм-канал «Спартака».

30-летний Срджан Бабич выступает за «Спартак» с 2023 года. В минувшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги защитник провёл 10 матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Неманья Видич играл в составе московского «Спартака» с 2004 по 2005 год. На его счету 41 матч и четыре забитых мяча в составе красно-белых. После чемпионата России Видич перебрался в «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл пять титулов английской Премьер-лиги и Лигу чемпионов, а ещё позже в ходе своей карьеры играл за миланский «Интер».

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