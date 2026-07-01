Семак подвёл итоги матча «Зенита» с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги контрольного матча с махачкалинским «Динамо». Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Хороший матч в плане движения, борьбы. Махачкалинское «Динамо» традиционно славится хорошим функциональным состоянием, борьбой, движением. И сегодня был такой матч, в котором мы увидели то, что ожидали. Хорошее движение, неплохой матч в исполнении наших ребят. Главное, что все живы-здоровы, никаких травм нет. Уже завтра будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В июле в Санкт-Петербурге «Зенит» проведёт ещё три товарищеских матча. Сине-бело-голубые сыграют с «Химнасией» (Ла-Плата) 5 июля, с «Нефтчи» (Фергана) — 8 июля, а 12 июля встретятся с «Црвеной Звездой».

Санкт-петербургский «Зенит» — чемпион России по футболу сезона-2025/2026. Команда выиграла золото в матче заключительного, 30-го тура, Мир Российской премьер-лиги (РПЛ), победив «Ростов» со счётом 1:0.