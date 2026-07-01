Роман Вега прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» Махачкала в товарищеском матче

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о победе своей команды в товарищеском матче с махачкалинским «Динамо». Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

— Роман, поздравляем вас с победой! Какие ваши первые впечатления после матча?

— Добрый вечер! Ощущения прекрасные: почти две недели сборов позади, мы хорошо справляемся с нагрузками, провели хорошую игру и делаем всё, чтобы выполнить все поставленные на сборы задачи и в хорошей форме войти в сезон.

— Две победы на сборах. Как вы думаете, в чём отличие матча с «Ленинградцем» (4:0) от этой игры с махачкалинцами?

— Думаю, разницы нет — мы в каждом матче выходим с намерением играть в свой футбол и показывать, на что способны. Возможно, есть некоторая разница в нагрузках: первый матч сопровождался большей усталостью, к сегодняшнему мы уже лучше адаптировались к нагрузкам. В любом случае это нормально — сборы для того и существуют, чтобы организм привыкал, тело привыкало и выходило на оптимальную форму, — приводит слова Веги официальный сайт «Зенита».

В июле в Санкт-Петербурге «Зенит» проведёт ещё три товарищеских матча. Сине-бело-голубые сыграют с «Химнасией» (Ла-Плата) 5 июля, с «Нефтчи» (Фергана) — 8 июля, а 12 июля встретятся с «Црвеной Звездой».