«Разочарован и опечален». Перейра прокомментировал свой уход из «Ноттингем Форест»

Тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал прекращение сотрудничества с английским клубом.

«Сегодня завершается мой путь на посту главного тренера «Ноттингем Форест». Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с этим потрясающим футбольным клубом. Хотя это решение стало для меня полной и неожиданной новостью, я с полным уважением отношусь к праву клуба принимать решения, которые он считает верными для своего будущего. Разумеется, я разочарован и опечален. Искренне верил в то, что мы вместе строили, и покидаю клуб с чувством гордости за всё, чего мы добились за последние месяцы.

Я покидаю «Ноттингем Форест» без горечи и обиды — только с уважением, благодарностью и прекрасными воспоминаниями. В футболе случаются неожиданные повороты, хотя эта глава завершилась раньше, чем я ожидал, всегда буду вспоминать время, проведённое здесь, с гордостью и теплотой. Это особенный клуб, и я искренне надеюсь, что он продолжит развиваться и добиваться больших высот», — приводит слова Перейры журналист Бен Джейкобс.

Сообщается, что клуб имел опцию расторгнуть контракт с 57‑летним португальцем до 30 июня. По данным источника, «Ноттингем Форест» отправил Перейре электронное письмо с уведомлением о завершении сотрудничества в 23:58 30 июня.

Ранее стало известно о назначении нового тренера — Оливера Гласнера из «Кристал Пэлас».