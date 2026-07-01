Гарри Кейн сравнялся с Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отличился в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с ДР Конго. Тем самым форвард «трёх львов» сравнялся с легендарным бразильским нападающим Пеле по количеству голов на ЧМ. На момент написания новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

У обоих футболистов по 12 мячей на мировых первенствах.

Сборная Англии стала первой в группе L с семью очками. Команда одержала победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0). Сборная ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе К, набрав четыре очка в играх с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).