Сайбари назвал главный фактор, повлиявший на переход в «Баварию»

Полузащитник нидерландского ПСВ и сборной Марокко Исмаэль Сайбари прокомментировал переход в мюнхенскую «Баварию». 1 июля клуб объявил о трансфере футболиста.

«В детстве каждый мечтает подписать контракт с таким клубом, как «Бавария», все знают, что это один из лучших клубов в мире. «Бавария» каждый год борется за самые престижные трофеи, например, за Лигу чемпионов, и я хочу выиграть здесь как можно больше титулов. Стиль игры «Баварии» мне подходит: здесь я могу демонстрировать свой футбол. Буду усердно работать каждый день, чтобы помогать команде. Ключевую роль в моём решении сыграл тренер Венсан Компани — с нетерпением жду возможности поработать с ним», — приводит слова Сайбари сайт клуба.

С футболистом был подписан контракт до 30 июня 2031 года. В «Баварии» Сайбари будет выступать под 34-м номером.

Этим летом полузащитник участвует в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Марокко. На его счету три гола в четырёх матчах турнира. В группе С марокканцы набрали семь очков и вышли в плей-офф со второго места. На стадии 1/16 финала африканская сборная одолела Нидерланды (1:1, 3:2 пен.). В 1/8 финала Марокко встретится с Канадой.