Фетисов сопоставил историю Ирана на ЧМ-2026 с отстранением России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов сравнил историю сборной Ирана по футболу на ЧМ-2026 с отстранением российских команд.

— Следите за чемпионатом мира по футболу?

— Опосредованно. Пример того, что у Ирана и Америки конфликт, но иранская команда с флагом, гимном, болельщиками. Чем не пример? И в то же время видим, как другие федерации занимаются полным беспределом, дискриминацией наших спортсменов. Нужно не опускать руки, добиваться, чтобы национальная атрибутика, которая является главным символом, вернулась. Чтобы мы могли достойно представлять страну, видеть страну, слушать гимн, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.