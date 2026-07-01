Экс-игрок «Спартака» Бонгонда принял участие в матче ДР Конго и Англии на ЧМ-2026

Нападающий сборной ДР Конго Тео Бонгонда, ранее выступавший за московский «Спартак», вышел на поле на 76-й минуте в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Англии. Игра проходит в эти минуты, счёт — 2:1 в пользу европейской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Тео Бонгонда играл за московский «Спартак» с 2023 по 2026 год. Футболист провёл за красно‑белых 75 матчей, в которых забил 16 мячей.

Сборная Англии стала первой в группе L с семью очками. Команда одержала победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0). Сборная ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе К, набрав четыре очка в играх с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).