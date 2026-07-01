Англия одержала волевую победу над ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, у Кейна дубль

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Англии и ДР Конго. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адхамом Махадме (Иордания). Волевую победу со счётом 2:1 одержала сборная Англии.

На седьмой минуте полузащитник Брайан Сипенга вывел сборную ДР Конго вперёд, поразив ближний угол. На 75-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн ударом головой восстановил равенство в счёте. На 86-й минуте Кейн оформил дубль и принёс англичанам победу.

Таким образом, сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой. Команда ДР Конго покинула турнир.