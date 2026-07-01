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Гарри Кейн обошёл Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

Гарри Кейн обошёл Пеле по количеству голов на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с ДР Конго (2:1). Тем самым форвард «трёх львов» обошёл легендарного бразильского нападающим Пеле по количеству голов на ЧМ, а также сравнялся по этому показателю с французом Жюстом Фонтеном.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

Английский и французский нападающие забили на чемпионатах мира по 13 мячей, на счету бразильца — 12.

Напомним, Жюст Фонтен забил все свои голы в одном розыгрыше ЧМ в 1958 году, что остаётся рекордом турнира.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой. Команда ДР Конго покинула турнир.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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