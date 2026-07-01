Зидан высказался об игре Олисе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со Швецией

Бывший футболист сборной Франции, чемпион мира 1998 года Зинедин Зидан поделился мнением об игре вингера национальной команды Майкла Олисе в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 со Швецией (3:0).

«Мы называем его одним из лучших вингеров мира, но думаю, стоит начать называть его и одним из лучших плеймейкеров. Больше всего меня впечатляет его понимание футбола. Он точно знает, когда нужно притормозить, когда — ускориться, а когда — отдать решающий пас. Посмотрите, сколько моментов он создал в матче. Качество этих передач было выдающимся. Достаточно просто сделать рывок — и Олисе найдёт вас пасом. Сейчас мало кто способен играть на его уровне на этой позиции. Он игрок совершенно иного класса. Я бы не исключал его из числа претендентов на «Золотой мяч» в этом году», — приводит слова Зидана Motivaciones Fútbol.

В 1/16 финала Олисе отметился дублем из ассистов. Теперь в запасе у вингера пять результативных передач на текущем чемпионате мира.

В следующем матче ЧМ сборная Франции встретится с Парагваем. Их очная игра 1/8 финала турнира состоится 5 июля.