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Зидан высказался об игре Олисе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со Швецией

Зидан высказался об игре Олисе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со Швецией
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Бывший футболист сборной Франции, чемпион мира 1998 года Зинедин Зидан поделился мнением об игре вингера национальной команды Майкла Олисе в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 со Швецией (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«Мы называем его одним из лучших вингеров мира, но думаю, стоит начать называть его и одним из лучших плеймейкеров. Больше всего меня впечатляет его понимание футбола. Он точно знает, когда нужно притормозить, когда — ускориться, а когда — отдать решающий пас. Посмотрите, сколько моментов он создал в матче. Качество этих передач было выдающимся. Достаточно просто сделать рывок — и Олисе найдёт вас пасом. Сейчас мало кто способен играть на его уровне на этой позиции. Он игрок совершенно иного класса. Я бы не исключал его из числа претендентов на «Золотой мяч» в этом году», — приводит слова Зидана Motivaciones Fútbol.

В 1/16 финала Олисе отметился дублем из ассистов. Теперь в запасе у вингера пять результативных передач на текущем чемпионате мира.

В следующем матче ЧМ сборная Франции встретится с Парагваем. Их очная игра 1/8 финала турнира состоится 5 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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