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«Люди приходят на стадион ради таких игроков». Спортивный директор «Баварии» — о Сайбари

«Люди приходят на стадион ради таких игроков». Спортивный директор «Баварии» — о Сайбари
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о трансфере полузащитника Исмаэля Сайбари из ПСВ. О переходе футболиста сборной Марокко немецкий клуб объявил в среду, 1 июля.

«Исмаэль Сайбари трижды подряд выигрывал чемпионат Нидерландов в составе ПСВ, у него есть опыт выступлений в Лиге чемпионов, и сейчас он демонстрирует, насколько ценным игроком может быть для команды на чемпионате мира, на самом высоком уровне.

Он разносторонний, энергичный и смелый в своей игре, у него есть тот голод до побед, который мы хотели бы видеть в «Баварии», а его результативность и настрой придадут команде сил. Болельщики приходят на стадион ради таких игроков, как он», — приводит слова Фройнда официальный сайт «Баварии».

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