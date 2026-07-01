Защитник сборной Германии Жонатан Та прокомментировал вылет с ЧМ-2026

Защитник сборной Германии Жонатан Та высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира — 2026. Бундестим уступила сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала, завершив своё выступление на турнире.

«Я невероятно разочарован и опечален тем, что мы выбыли из турнира. Честно говоря, до сих пор не могу до конца осознать произошедшее. В то же время я испытываю огромную благодарность и гордость, что впервые в жизни представлял свою страну на чемпионате мира. Команда, наша страна и все, кто болеет за немецкий футбол, надеялись на гораздо большее. Сейчас тяжелее всего принять тот факт, что мы отдали все силы ради успеха на турнире, но этого всё равно оказалось недостаточно.

Тысячи раз прокручивал в голове тот незабитый пенальти, пытаясь представить, как мяч все-таки оказывается в сетке. Но реальность такова, что гола не случилось. И это причиняет боль. Однако одно можно сказать наверняка: в следующий раз я снова взялся бы за этот удар. С полной верой и уверенностью в том, что забью за Германию. В этот раз не получилось, но это не помешает мне снова выйти к «точке», когда представится такая возможность. Как команда будем двигаться дальше. И я тоже буду двигаться вперёд, что бы ни ждало меня впереди. Спасибо всем, кто был с нами, поддерживал нас и разделял каждый момент этого пути от начала до конца. Да благословит вас бог», — написал футболист в социальных сетях.