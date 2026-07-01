«Спасибо за всё, кулес». Ансу Фати попрощался с фанатами «Барселоны»

Испанский вингер Ансу Фати, который перешёл из «Барселоны» в «Монако», оставил прощальное сообщение фанатам каталонского клуба. О трансфере 23-летнего игрока в клуб Лиги 1 официально сообщила пресс-служба «Барселоны» в соцсети X. Фати выступал за французскую команду с лета прошлого года на правах аренды.

«Привет, кулес! Я пришёл сюда совсем юным, и «Ла Масия» стала моим домом. Я наслаждался каждым матчем и каждым турниром и превыше всего ценил возможность защищать эти цвета. Мы побеждали, проигрывали, но самое главное — каждый день я постигал ценности, которые олицетворяет этот клуб. Встретил столько потрясающих людей: одноклубников, которые стали мне братьями, тренеров, физиотерапевтов, поваров, сотрудников пресс‑службы и руководителей.

Спасибо всем за эти незабываемые годы. Я осуществил мечту любого ребёнка, которому посчастливилось надеть эту футболку — сыграл за основную команду! Теперь пришло время попрощаться. Защищать эти цвета было настоящей мечтой. Спасибо за всё, «Барселона». Спасибо за всё, кулес. Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония!» — написал Фати в соцсети.

Французский клуб активировал опцию выкупа Фати, которая была прописана в арендном соглашении с каталонцами. Футболист подписал с новой командой четырёхлетний контракт — до июня 2030 года.

В минувшем сезоне Ансу Фати принял участие в 25 матчах за «Монако» в чемпионате Франции, где отметился 11 забитыми мячами.