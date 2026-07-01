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Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода сборной Англии в 1/8 финала турнира. Фото

Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода сборной Англии в 1/8 финала турнира. Фото
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Англии одержала победу над командой ДР Конго (2:1). Таким образом, в 1/8 финала турнира англичане сыграют со сборной Мексики, которая ранее переиграла команду Эквадора (2:0).

На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

На данный момент известны четыре из восьми пар 1/8 финала чемпионата мира. Помимо Англии и Мексики, за выход в четвертьфинал турнира поборются Франция и Парагвай, Канада и Марокко, Норвегия и Бразилия.

Матчи 1/8 финала ЧМ-2026 пройдут с 4 по 7 июля. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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