Фетисов рассказал, каким сборным симпатизирует на ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что на проходящем ныне чемпионате мира по футболу симпатизирует африканским командам.

— Кому бы на чемпионате мира по футболу пожелали победы?

— Симпатизирую африканским командам, они дерзкие, вносят особый колорит, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Сейчас на чемпионате мира проходят матчи 1/16 финала. Сам турнир проходит в США, Мексике и Канаде и завершится 19 июля.

Ранее Фетисов признался, что следит за турниром опосредованно и привёл пример сборной Ирана в контексте российского отстранения.