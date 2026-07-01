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Валерий Непомнящий назвал справедливой победу Англии над ДР Конго в 1/16 финала ЧМ

Валерий Непомнящий назвал справедливой победу Англии над ДР Конго в 1/16 финала ЧМ
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Российский специалист Валерий Непомнящий оценил результат матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 по футболу между Англией и ДР Конго. Игра прошла сегодня, 1 июля, и завершилась победой англичан со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Англия меня удивила беззубой игрой — не знали, что делать и куда бежать. А конголезцы — молодцы, забили, держались. Мне кажется, их игра не вопрос удачи, хотя не без этого в первом тайме. Не скажу, что в какой-то момент поверил в проход Конго, с одной стороны, справедливо, что Англия прошла дальше. С Мексикой англичанам будет трудно, хотя мексиканцы не будут сидеть на своей половине. Может быть, в контригре будет больше возможностей проявить себя.

Кейн — выдающийся игрок, знает своё дело. Как бы там ни было, он звезда наравне с теми, кто сейчас лидирует в списке бомбардиров — Мбаппе, Месси. Он достоин этого», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой 6 июля.

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