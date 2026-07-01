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Бельгия — Сенегал: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу — 2026

Бельгия — Сенегал: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу — 2026
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Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Бельгии и Сенегала. Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Бельгия: Куртуа, Кастань, Мехеле, Теат, Де Кёйпер, Тилеманс, Де Брёйне, Ванакен, Доку, Троссард, Де Кетеларе.

Сенегал: Дио, Ньякате, Якобс, Диатта, Диарра, Идрисса Гейе, Сисс, Пап Гейе, Ндиайе, Сарр, Мане.

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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