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Нападающий «Дженоа» Джефф Эхатор перешёл в «Ювентус»

Нападающий «Дженоа» Джефф Эхатор перешёл в «Ювентус»
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19-летний нападающий «Дженоа» Джефф Эхатор подписал контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери» на официальном сайте команды.

По данным источника, соглашение рассчитано до до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера составила € 16 млн. Она будет выплачена тремя траншами. Кроме того, клуб потратит ещё € 0,4 млн на сопутствующие расходы.

В минувшем сезоне Эхатор провёл 32 матча и забил четыре гола. Действующий контракт с «Дженоа» рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

«Ювентус» с 69 очками завершил сезон-2025/2026 на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

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