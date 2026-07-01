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Павлюченко высказался о шансах Гарри Кейна на «Золотой мяч» после дубля с ДР Конго

Павлюченко высказался о шансах Гарри Кейна на «Золотой мяч» после дубля с ДР Конго
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Бывший российский футболист Роман Павлюченко высказался о шансах нападающего сборной Англии Гарри Кейна выиграть «Золотой мяч» после дубля в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с ДР Конго (2:1). Ранее оба игрока выступали за лондонский «Тоттенхэм».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Игру не удалось посмотреть, но знаю, что мой бывший партнёр по атаке, с кем я начинал, забил два мяча (смеётся). Думаю, он поборется с Месси и Мбаппе за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. Кейн вроде не самый яркий игрок, но свои моменты забьёт, что от него и требуется. А по поводу «Золотого мяча» — кстати, почему бы и нет? Всё в его руках и ногах.

Если брать качества Кейна, Месси и Мбаппе резкие, быстрые, могут обыграть на пятачке. Кейн другой, не такой быстрый, не может двоих-троих обыграть. Зато при атаке всегда вовремя освобождается, удар в одно касание или убрать и пробить в девятку, что он сделал с Конго — это его», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой. Команда ДР Конго покинула турнир.

Аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе на данный момент забили шесть голов на ЧМ-2026, на счету Кейна пять мячей.

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