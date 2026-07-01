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«Победа заслуженная, но нам пришлось немало потрудиться». Тухель — о матче с ДР Конго

«Победа заслуженная, но нам пришлось немало потрудиться». Тухель — о матче с ДР Конго
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победный матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с командой ДР Конго, который состоялся сегодня, 1 июля. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Мы не теряли веры. Старт получился максимально неудачным.

Первый удар — и сразу гол в наши ворота. Дальше стало ещё сложнее. После первого перерыва на «водопой» мы перехватили инициативу. Думаю, нам должны были назначить пенальти. Вышедшие на замену игроки приложили максимум усилий — и мы добились победы. Победа заслуженная, но нам пришлось немало потрудиться.

Нужно сохранять такой настрой: если становится тяжело — да, тяжело, но нельзя терять терпение и веру. Вратарь [Лионель Мпаси-Нзо] творил чудеса — его сейвы были невероятными», — приводит слова Тухеля BBC.

В 1/8 финала чемпионата мира Англия сыграет с Мексикой 6 июля.

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