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«Мы верили, что сможем это сделать». Тренер ДР Конго — о матче с Англией

«Мы верили, что сможем это сделать». Тренер ДР Конго — о матче с Англией
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Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр высказался о проигрыше команды в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Англией (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Разочарованы, потому что действительно верили, что сможем это сделать. Играли хорошо. Ближе к концу матча мы упустили два голевых момента, и один из лучших игроков мира забил в наши ворота два гола. Мы должны поздравить игроков с их игрой. Они приобрели большой опыт, играя против таких команд, как эта. Так устроен футбол в Конго: возможно, нам немного не хватало опыта, но такова природа игры. Учимся и продолжаем совершенствоваться. Будем спокойно продолжать», — приводит слова Дезабра пресс-служба ФИФА.

По итогам встречи сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой.

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