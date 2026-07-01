«Мы верили, что сможем это сделать». Тренер ДР Конго — о матче с Англией

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр высказался о проигрыше команды в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Англией (1:2).

«Разочарованы, потому что действительно верили, что сможем это сделать. Играли хорошо. Ближе к концу матча мы упустили два голевых момента, и один из лучших игроков мира забил в наши ворота два гола. Мы должны поздравить игроков с их игрой. Они приобрели большой опыт, играя против таких команд, как эта. Так устроен футбол в Конго: возможно, нам немного не хватало опыта, но такова природа игры. Учимся и продолжаем совершенствоваться. Будем спокойно продолжать», — приводит слова Дезабра пресс-служба ФИФА.

По итогам встречи сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой.