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Павлюченко — о шансах сборной Англии на ЧМ: возможно, с Мексикой будет её последняя игра

Павлюченко — о шансах сборной Англии на ЧМ: возможно, с Мексикой будет её последняя игра
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Бывший российский футболист Роман Павлюченко высказался о шансах сборной Англии выиграть чемпионат мира по футболу — 2026 после матча 1/16 финала с ДР Конго (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«За последние пару лет сборная Англии прибавила. До этого она мне вообще не нравилась, особо даже не интересовался ими. Сейчас, может быть, поколение хорошее. Но если говорить про первое или, например, третье место на чемпионате мира, не думаю, что англичане до этого дойдут. С Конго игра не самая яркая, следующие — мексиканцы. На мой взгляд, Мексика даже получше смотрится на этом чемпионате. Возможно, это будет последняя игра сборной Англии, если, конечно, Кейн не забьёт три в первом тайме. Если не брать матч с Хорватией, пока они смотрятся очень слабо. Их игра не чемпионская, есть команды поинтереснее — Аргентина, Франция, даже та же Мексика», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой. Команда ДР Конго покинула турнир.

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