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«Мы прошли дальше — так давайте порадуемся этому». Кейн — после матча с ДР Конго

«Мы прошли дальше — так давайте порадуемся этому». Кейн — после матча с ДР Конго
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победный матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с командой ДР Конго, который состоялся 1 июля. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Честно говоря, ощущения потрясающие. Какая безумная игра! Соперник — очень крепкая команда. А после первого перерыва мы играли намного лучше, их вратарь совершил несколько невероятных сейвов. Мы говорили, что у каждого может быть свой звёздный момент — и сегодня этот момент выпал мне.

Всю неделю мы повторяли: нужно просто быть собой. Конечно, нам ещё есть над чем поработать, а на этих стадиях главное — просто пробиваться дальше. Сейчас в турнире такой этап, когда победы приходится буквально выгрызать, именно это мы сегодня и сделали.

Мы ничем не отличаемся от любой другой сборной. Прошли дальше — так давайте порадуемся этому. Хочу, чтобы все разделили эту радость с болельщиками, а через четыре дня мы снова в бой.

После матча с Хорватией мы говорили, как важно влияние запасных игроков, сегодня мы снова это увидели. На протяжении всех 90 минут с нами сложно справиться. Рад за всех, кто причастен к этой победе, надеюсь, что мы продолжим в том же духе», — приводит слова форварда BBC.

Гарри Кейн провёл на поле весь матч и забил два мяча: сначала сравнял счёт на 75-й минуте, а затем вывел сборную Англии вперёд на 86-й минуте. На его счету теперь 13 мячей на чемпионатах мира.

В 1/8 финала чемпионата мира Англия сыграет с Мексикой 6 июля.

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