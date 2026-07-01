Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Вега поделился ожиданиями от матча с «Химнасией» из Аргентины

Роман Вега поделился ожиданиями от матча с «Химнасией» из Аргентины
Комментарии

Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега поделился ожиданиями от матча с «Химнасией» из Ла-Платы, Аргентина. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 5 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

— Впереди у «Зенита» матч с «Химнасией» из Ла-Платы. Что вы можете рассказать об этом сопернике?
— На самом деле, очень приятно удивился, когда узнал, что мы будем играть с этим клубом: всегда очень приятно осознавать, что команда из Аргентины может приехать в Россию на товарищеский матч. Уверен, будет классный и сложный матч, потому что «Химнасия» точно приедет играть на равных, чтобы добиться хорошего результата. Уверен, будет интересно и непросто, — приводит слова Веги официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Покупка «Зенита», новый клуб Левандовского, решение Кейна. Трансферы и слухи за 24 часа
Покупка «Зенита», новый клуб Левандовского, решение Кейна. Трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android