Роман Вега поделился ожиданиями от матча с «Химнасией» из Аргентины

Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега поделился ожиданиями от матча с «Химнасией» из Ла-Платы, Аргентина. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 5 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

— Впереди у «Зенита» матч с «Химнасией» из Ла-Платы. Что вы можете рассказать об этом сопернике?

— На самом деле, очень приятно удивился, когда узнал, что мы будем играть с этим клубом: всегда очень приятно осознавать, что команда из Аргентины может приехать в Россию на товарищеский матч. Уверен, будет классный и сложный матч, потому что «Химнасия» точно приедет играть на равных, чтобы добиться хорошего результата. Уверен, будет интересно и непросто, — приводит слова Веги официальный сайт «Зенита».