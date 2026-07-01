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Игрок «Зенита» Роман Вега оценил подписание нападающего Фелипе Аугусто

Игрок «Зенита» Роман Вега оценил подписание нападающего Фелипе Аугусто
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега оценил переход бразильского нападающего Фелипе Аугусто в российский клуб.

— «Зенит» недавно подписал Фелипе Аугусто. Какие ваши первые впечатления от этого новобранца?
— Ему нужно адаптироваться, и мы сделаем всё возможное для того, чтобы помочь ему в этом процессе. Надеюсь, что это не займет много времени, и он поможет нам в самое ближайшее время, — приводит слова Веги официальный сайт «Зенита».

22-летний Аугусто перешёл в «Зенит» из турецкого «Трабзонспора», подписав контракт по схеме «4+1». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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