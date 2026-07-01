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Сандро Тонали переходит в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла» за рекордные € 117 млн — Орнштейн

Сандро Тонали переходит в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла» за рекордные € 117 млн — Орнштейн
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Лондонский «Тоттенхэм» договорился о трансфере полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали за рекордную для себя сумму. Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн в соцсети X, соглашение между клубами о трансфере за € 117 млн уже достигнуто.

По данным источника, около € 108 млн от этой суммы будет выплачено в качестве фиксированной части. Оставшиеся € 9 млн — в виде бонусов, которые будут зависеть от результатов в Лиге чемпионов УЕФА. Соглашение о контракт с самим итальянцев, по данным СМИ, также согласовано.

Сандро Тонали выступает за «Ньюкасл» с лета 2023 года. В английскую Премьер-лигу он перебрался из «Милана».

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