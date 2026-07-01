Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ушёл из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко в возрасте 48 лет

Ушёл из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко в возрасте 48 лет
Комментарии

Сборная России сообщила о смерти начальника команды Сергея Куличенко в возрасте 48 лет. Информация об этом появилась в телеграм-канале национальной команды.

Куличенко начал свою работу в Российском футбольном союзе (РФС) в 2005 году, заняв должность администратора сборных команд. В дальнейшем он стал старшим администратором, а в 2021 году был назначен начальником команды национальной мужской сборной России.

Сергей Валерьевич также имел опыт игры в профессиональном футболе. Он выступал за ПФК ЦСКА, «Крылья Советов», «Торпедо-ЗИЛ» и «Факел», а также за эстонскую «Лантану» и бельгийский «Мехелен».

«Ушёл из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко. Соболезнуем его родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.

Материалы по теме
У помощника тренера сборной Португалии Карвальо умер отец, специалист покинет США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android