Ушёл из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко в возрасте 48 лет

Сборная России сообщила о смерти начальника команды Сергея Куличенко в возрасте 48 лет. Информация об этом появилась в телеграм-канале национальной команды.

Куличенко начал свою работу в Российском футбольном союзе (РФС) в 2005 году, заняв должность администратора сборных команд. В дальнейшем он стал старшим администратором, а в 2021 году был назначен начальником команды национальной мужской сборной России.

Сергей Валерьевич также имел опыт игры в профессиональном футболе. Он выступал за ПФК ЦСКА, «Крылья Советов», «Торпедо-ЗИЛ» и «Факел», а также за эстонскую «Лантану» и бельгийский «Мехелен».

«Ушёл из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко. Соболезнуем его родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.