«Порту» заинтересован в форварде сборной Украины, «Динамо» Киев требует € 25 млн — A Bola

Португальский «Порту» заинтересован в подписании 20-летнего форварда сборной Украины Матвея Пономаренко. Как сообщает издание A Bola, клуб рассматривает игрока киевского «Динамо» в качестве потенциального усиления атаки наряду с нападающим «Аль-Хиляля» Маркосом Леонардо.

По данным источника, официальных предложений ни по бразильцу, ни по украинцу португальцы ещё не высылали. Сообщается, что возможная сделка по Пономаренко остаётся сложной из-за требований «Динамо». По информации издания, бело-голубые ранее отклонили предложение «Галатасарая» в размере € 20 млн.

Требования киевского «Динамо» тем временем составляют € 25-30 млн. В минувшем сезоне Пономаренко стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, забив 13 мячей в 15 играх.