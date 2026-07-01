Энтони Гордон установил историческое достижение на ЧМ‑2026

Вингер сборной Англии Энтони Гордон установил уникальное достижение в матче 1/16 финала ЧМ‑2026 между сборными Англии и ДР Конго (2:1). Выйдя на замену на 61‑й минуте, он дважды ассистировал форварду Гарри Кейну — и тем самым стал первым игроком в истории мировых первенств, который оформил два результативных паса в плей‑офф после появления на поле со скамейки запасных.

Стоит отметить, что перед началом чемпионата мира Гордон сменил клубную прописку — он перешёл из «Ньюкасла» в «Барселону», сумма трансфера составила более € 80 млн.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Мексикой 6 июля.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.