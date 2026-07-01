Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энтони Гордон установил историческое достижение на ЧМ‑2026

Энтони Гордон установил историческое достижение на ЧМ‑2026
Комментарии

Вингер сборной Англии Энтони Гордон установил уникальное достижение в матче 1/16 финала ЧМ‑2026 между сборными Англии и ДР Конго (2:1). Выйдя на замену на 61‑й минуте, он дважды ассистировал форварду Гарри Кейну — и тем самым стал первым игроком в истории мировых первенств, который оформил два результативных паса в плей‑офф после появления на поле со скамейки запасных.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

Стоит отметить, что перед началом чемпионата мира Гордон сменил клубную прописку — он перешёл из «Ньюкасла» в «Барселону», сумма трансфера составила более € 80 млн.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Мексикой 6 июля.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Такого с Англией на ЧМ не было 60 лет! Камбэк имени Кейна спас сборную от позора!
Такого с Англией на ЧМ не было 60 лет! Камбэк имени Кейна спас сборную от позора!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android