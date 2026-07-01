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Ромелу Лукаку высказался перед матчем Бельгии и Сенегала на ЧМ-2026

Ромелу Лукаку высказался перед матчем Бельгии и Сенегала на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Сенегала. Игра пройдёт сегодня, 1 июля, на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
2-й тайм
0 : 1
Сенегал
0:1 Диарра – 24'    

«Рад быть здесь, потому что, учитывая, как сложился мой сезон, меня бы вряд ли вызвали. Участие в чемпионате мира, возможность помочь команде и внести свой вклад в нужный момент — это фантастика. Даже в конце апреля были сомнения, попаду ли в состав. Я уже поговорил с тренером и сказал ему, если смогу набрать форму, хочу быть здесь. Рад, что попал в состав.

Голы после выхода на замену? Думаю, находясь на скамейке запасных, важно общаться с товарищами по команде и внимательно следить за ходом игры. Так всё будет проще, когда выйдешь на поле», — приводит слова Лукаку официальный сайт ФИФА.

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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