Энтони Гордон высказался о победе сборной Англии в матче с ДР Конго на ЧМ-2026

Вингер сборной Англии Энтони Гордон прокомментировал победу национальной команды в матче с ДР Конго 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 (2:1).

«Все знают, что у нас есть талантливые игроки. Но то, что действительно приведёт нас к победе на чемпионате мира, на мой взгляд и на взгляд всех, это командный дух. Чтобы все были едины, а каждый ставил интересы команды выше своих личных интересов. У нас одна цель», — сказал Гордон в послематчевом интервью.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Мексикой 6 июля.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.