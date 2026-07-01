Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энтони Гордон высказался о победе сборной Англии в матче с ДР Конго на ЧМ-2026

Энтони Гордон высказался о победе сборной Англии в матче с ДР Конго на ЧМ-2026
Комментарии

Вингер сборной Англии Энтони Гордон прокомментировал победу национальной команды в матче с ДР Конго 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Все знают, что у нас есть талантливые игроки. Но то, что действительно приведёт нас к победе на чемпионате мира, на мой взгляд и на взгляд всех, это командный дух. Чтобы все были едины, а каждый ставил интересы команды выше своих личных интересов. У нас одна цель», — сказал Гордон в послематчевом интервью.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Мексикой 6 июля.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Энтони Гордон установил историческое достижение на ЧМ‑2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android