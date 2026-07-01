Гарри Кейн признан лучшим игроком матча Англия — ДР Конго на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с ДР Конго. Форвард сделал дубль и принёс своей команде победу со счётом 2:1.

Гарри Кейн отличился на 75-й и 86-й минутах, что позволило английской национальной команде отыграться по ходу встречи.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой. Команда ДР Конго покинула турнир.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).